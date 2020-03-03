AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, AB'nin Yunanistan'a destek açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, AB'nin Yunanistan'a destek açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, AB'nin Yunanistan'a destek açıklamasına tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, AB'nin Yunanistan'a destek açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Yunanistan'ı, sergilediği şiddetten dolayı kınamadıklarını, itidal bile tavsiye etmediklerini belirterek, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz." diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu, böylesine insanlık karşıtı bir bencilliğin görülmediğini bildirdi.

AB yetkililerinin en sevdiği kelimenin "itidal" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştü. Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.

Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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