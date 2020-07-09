AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir." ifadesini kullandı.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD'nin, GKRY'yi IMET programına dahil etmesine yönelik paylaşımda bulundu.

" Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim' programına dahil etmesi, istikrar arayışlarını bozan bir adımdır." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Yunan tarafı ve Rum kesimi, Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC, kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır."

"Hukuksuz davranışları sürekli çözümsüzlük üretti"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada'da çözüm konusunda her zaman "bir adım önde olacağız" dediğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti. Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi'nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart, Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti. ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC, Ada'da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye, bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir."

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin GKRY'yi askeri eğitim programına dahil etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]