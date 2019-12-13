AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı Devleti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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