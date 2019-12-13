AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı Devleti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi
Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:04 Adalet Bakanı Gül: "20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı dinleyemezdiniz" - Son Dakika
19:02 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
19:02 Malatya'da tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:02 Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
19:00 HDP mitingine yönelik saldırı davasında karar - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]