AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Senatosunun 1915 yılında Osmanlı devletinde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Senatosunun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Senatosunun 1915 yılında Osmanlı devletinde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı devletinde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesini yapan Çelik, bu temelsiz ve çirkin kararın, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de tarihi, yalan siyasetine alet ettiğini vurguladı.

Kararın, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak nitelikte olduğunu bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır. Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan 'soykırım ekonomisi'nin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir. Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 'arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması' şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır. Londra'daki NATO Zirvesi'nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı iş birliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato'da atılan bu adım NATO ittifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır. ABD Senatosu sorumlu bir tutum içerisinde olsaydı, bu süreçte dünün asılsız iddialarıyla bugünün gerçekliğini manipüle etmeye kalkmaz, uluslararası güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir diyalog zeminini güçlendirecek adımlar atardı.

Sağduyulu siyasetçilerin,Türkiye'ye karşı nefret söyleminin taşıyıcısı olan sorumsuz siyasetçilerin peşine takılmamaları temennimizdir. Bölgesinde mazlum halkların sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti, anlı ak olarak vakur bir öz güvenle yoluna devam edecektir."

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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