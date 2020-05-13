AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adanalı hemşehrilerine Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adanalı hemşehrilerine Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adanalı hemşehrilerine Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüntülü mesajla seslendiği Adanalı hemşehrilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adanalı hemşehrilerine Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüntülü mesajla seslendiği Adanalı hemşehrilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Çelik, mesajında, kentten gelen güzel haberlere sevinirken bazı görüntüler için de kaygı duyduklarını belirtti.

Kentte hasta sayısının azalması ve iyileşenlerin çoğalmasının son derece sevindirici olduğunu kaydeden Çelik, "Bütün bu rakamlar hepimiz için son derece sevindirici. Bu gelişmeler ışığında Adana'mıza dönük seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Aynı şekilde sokağa çıkma yasağı Adana'mız için uygulanmayacak. Tüm bunlar her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Halen hassas olmaya, tedbirlere tam olarak uymaya devam etmeliyiz. Özellikle bütün Adanalıların sağlığı için hemşehrilerimden rica ediyorum, sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz dışarı çıkmayalım." uyarısında bulundu.

"Tedbirlere uymazsak, daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabiliriz"

Çelik, Adana'nın bazı bölgelerinden basına yansıyan görüntülerin kendilerinde biraz kaygı oluşturmaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir mücadeleyle Adana'mızda bu salgını kontrol altına aldık. Hastanelerimizin kapasitesi gayet yerinde, sağlık çalışanlarımız büyük bir mücadeleyle çalışıyorlar. Vefa grupları vatandaşlarımıza ulaşıyorlar. Bundan sonrasında ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar çok normalleşeceğiz. Ama tedbirlere uymazsak bundan daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Şu anda gelinen aşamayı koruyalım. Maske takmadan dışarı çıkmayalım. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım."

Tedbirlere uyma çağrısını yineleyen Çelik, "Güçlü bir mücadele verdik. Hep beraber verdik. Herkesin sağlığı tek tek kıymetli. O yüzden tedbirlere uyarak inşallah daha iyi aşamalara ulaşalım. Ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar çok normalleşmeyi sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Cuma günü Adana'da sıcaklığın 42 dereceye ulaşmasının beklendiğini bildiren Çelik, biraz sabırlı olunması ve tedbirlerin sürdürülmesini istedi.

Çelik, mesajında gençler başta olmak üzere herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:12 Kaynak: AA


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