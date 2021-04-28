AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in düzenlediği grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in düzenlediği grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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