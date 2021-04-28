Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki

28.04.2021 16:34
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılmasının siyasi ahlakla bağdaşmadığını belirterek, "Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden'dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır. Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışarıdan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar" dedi.

'BU ÇİRKİN İFADELER, DIŞ ÇEVRELERE DESTEK VERMEKTEN İBARETTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletin ve tüm dünyanın şahit olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:  "Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar. Dış dünyada son zamanlarda Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıların ana sebebi, Karabağ'da Azerbaycan'a verdiğimiz destek ile Türkiye'nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmamasıdır. Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı. Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğu izaha muhtaç değildir. Birileri bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanımız milletimizin diliyle en kararlı politikalara imza atmaktadır. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler sadece milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur. Milletimize ve tarihimize yönelik iftiraya 'ama'sız tepki gösteremeyen, sözde milliyetçilik adına milli çıkarlarımızdan vazgeçmemizi salık verenlerin tutumunu milletimize ve tarihe havale ediyoruz."

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki

Ömer Çelik, Muhalefet, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki - Son Dakika


Son Dakika

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber
Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu         
17:57
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı         
17:21
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak         
17:03
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi         
16:52
İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik         
16:16
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 18:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement