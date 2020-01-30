AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı vekile tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı vekile tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı vekile tepki

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı vekile tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki gösterdi. Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. Avrupa Parlamentosu'nun bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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