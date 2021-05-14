AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa'da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır." ifadelerini kullandı.