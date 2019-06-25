AK Parti sözcüsü Çelik'ten Çipras'a Doğu Akdeniz cevabı: Saygılı bir dil kullansın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik sözlerine cevap verdi
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23
Sözcüsü Ömer Çelik
, partisinin Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'deki faaliyetlerine yönelik sözlerine cevap verdi:
"Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır."
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