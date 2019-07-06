AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:52
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek." dedi.
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