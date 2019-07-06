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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:52 
Ömer Çelik, AK Parti, Söz, Ekonomi
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