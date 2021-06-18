AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Hani ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili "Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada "Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.