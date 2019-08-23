Son Dakika Haberleri: AK Parti sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması
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AK Parti sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik öldrülen Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak : Çelik Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik öldrülen Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak : Çelik Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi." dedi.

(İHA)

Emine Bulut, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
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