AK Parti sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik öldrülen Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak : Çelik Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik öldrülen Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak : Çelik Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi." dedi.
(İHA)
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