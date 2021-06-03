Üye Girişi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

03.06.2021 20:02
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama "FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

"FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. O şahsın terörist başının ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir"

"ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir"

"ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir. Odak noktamız o olursa bahsettiğim negatif noktaları çözmek daha kolay olur"

"Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan kara propagandalarla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiklerinin aksine en büyük mücadeleyi biz veriyoruz"

"Bütün sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu, bunun gündemimizde olduğunu ifade etmek isterim"

"Müzik Susmasın Projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımızı da ulaştırılıyor, ulaştırılacaktır. Toplam son desteklerle birlikte 250 milyona ulaşan bir destek verilmiş olacaktır"

"Türkiye'nin ilk uçak gemisi diyebileceğimiz TCG-Anadolu'nun yapımı en süratli şekilde devam ediyor. Böylece buna sahip olan sayılı ülkelerden bir tanesi olacağız. En önemlisi de bu geminin hava platformlarında İHA ve SİHA'lar için de bir platform söz konusu olacak"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, "FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. O şahsın, terörist başının ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir. ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir. Odak noktamız o olursa bahsettiğim negatif noktaları çözmek daha kolay olur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Çelik, terör örgütlerinin daha karmaşık bir hal aldığını DEAŞ PKK arasındaki alışverişlerin daha çok yoğunlaştığı bir döneme girildiğini söyledi. Çelik, "Suriye'deki PKK'nın bazı müttefiklerimiz tarafından himaye edilme gerekçisi güya DEAŞ'a verdikleri mücadeleydi. Biz bunun yalan olduğunu baştan bu yana ifade ediyorduk. Bizim açımızdan PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı hepsi aynı şeydir, hepsi cinayet mekanizmalarıdır. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları çerçevesinde 8 bin 500'ten fazla teröristlere ait hedef imha edilmiştir. Çok sayıda terörist ortadan kaldırılmıştır. Burada terör örgütü mevzi kaybettikçe,'siviller, tarihi ve kültürel yapılar hedef alınıyor' diyor. Böyle bir şey doğru değildir" dedi.

"DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiklerinin aksine en büyük mücadeleyi biz veriyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyada en yüksek hassasiyete sahip orduların başında geldiğini kaydeden Çelik, "TSK'nın Bu konuda yüksek bir tecrübesi vardır. Hedef terör örgütleridir ama bu propagandaların en çok müşteri bulduğu yerler terör örgütlerine destek vermeye çekinmeyen ülkelerdir. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan kara propagandalarla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiklerinin aksine en büyük mücadeleyi biz veriyoruz" dedi.

Şimdiye kadar DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine karşı yüzlerce operasyon gerçekleştiğini söyleyen Çelik, "TSK, Emniyet teşkilatımız görevinin başındadır. Bazı ülkeler maalesef geçmişte başka yerlerde yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları unsuru olarak kullanabileceklerini ve bununla bir sonuca varabileceklerini düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütlerine destek verenler sadece utançla baş başa kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Sanatçı arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim"

Pandemi çerçevesinde alınan tedbirlerle ilgili konuşan Çelik, sosyal medya ve başka kanallardan kendilerine ulaşan mesajların dikkate alındığını belirterek, "Burada süreçten istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Kuşkusuz bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de olumsuz etkileniyor. Bu kapsamda çeşitli sektörlere desteğimiz Cumhurbaşkanımızın desteği doğrultusunda devam ediyor. Türkiye bundan olumsuz etkileniyor. Özellikle son günlerde müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu, ilettikleri mesajları değerlendirdiğimizi bilmemizi isterim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarımıza, tiyatrocularımıza ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. Müzik Susmasın Projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımızı da ulaştırılıyor, ulaştırılacaktır. Toplam son desteklerle birlikte 250 milyona ulaşan bir destek verilmiş olacaktır. Burada amaç, pandeminin yoğun zararlarını telafi etmektir. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu, bunun gündemimizde olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

25 milyon tutarında bir turne desteği söz konusu olacağını bildiren Çelik, "Müzik susmasın, Sanat susmasın projelerini yakın takip ettiğimizi söylemek istiyorum. Müzisyenlerimizle özgür bir şekilde eski günlerdeki gibi buluştuğumuz ortamları temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İHA ve SİHA başarısı gün geçtikçe daha çok yaygınlaşıyor"

Savuma Sanayi ile ilgili uluslararası basında Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla savaş yönetimlerini değiştirdiğine ilişkin analizler olduğunu söyleyen Çelik, İHA ve SİHA başarısının gün geçtikçe daha çok yaygınlaştığını belirterek, Türkiye'nin ilk Uçak Gemisi TCG-Anadolu'nun yapımının hızla devam ettiğini söyledi.

Uçak gemisi kullanılmaya başlandığında bunlara sahip olan sayılı ülkelerden olacağımızı kaydeden Çelik, "Kriz bölgelerine askerlerin intikal etmesi imkanına sahip olmuş olacak Türkiye. Türkiye bu stratejik üstünlüğü gemi ile katlayarak ortaya koymuş olacak. Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlayacak bir zemine oluşmuş olacak. Doğal afetlerde kullanılabilecek. Yüzde 70'e yakın unsurun yerli olması bekleniyor, 200'e yakın firmanın katılım sağladığını ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj probleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncelikli gündemlerinden olduğunu söyleyen Çelik, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu son derece tedirgin edici ve asla tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. Artık ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor " dedi.

Müsilajın yüzeyden temizlenmesinin çözüm olmadığını söyleyen Çelik, Marmara Denizi etrafından 25 milyona varan bir nüfus yaşadığını belirterek, "Bir heyet oluşturuldu, şimdiye kadar 91 noktada çeşitli örnekler alındı. Akademisyenler ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Kapsamlı bir hazırlık yapıldığını biliyoruz. İnşallah bu çalıştayın sonuçları Sayın Bakanımız tarafından bu hafta sonu paylaşılacak" diye konuştu.

"İsrail'in gerginliğini artırmaması gerekiyor"

İsrail'in yasa dışı konutları durdurması gerektiğini yaşananlardan ders almadığını söyleyen Çelik, "Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan bir projenin temel atma töreni gerçekleştiğini biliyoruz bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in gerginliğini artırmaması gerekiyor. BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir komisyon kurmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Avrupa'daki faaliyetlerinin Türkiye tarafından takip edildiğini söyleyen Çelik şunları kaydetti:

"Maalesef Almanya'da FETÖ'nün de dahil edildiği bir proje ortaya çıktı. Almanya'da Türkleri ve Müslümanları hiçbir şekilde temsil etmeyen bu projeye geçit verilmemesi gerekirdi. Almanya'nın FETÖ konusunda çok daha hassas davranmasını bekliyoruz."

"Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur"

AK Parti'deki anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Çelik, "Cumhur İttifakı kendi içinde uzlaşı ortaya çıkardıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ya da taslağın hayata geçirilmesi için adım atılması söz konusu. Çalışmalar bitmek üzere. Uzlaşılan bir metnin ortaya çıkma aşamasın yaklaştığımızı ifade etmek isterim. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur, gelecek nesiller bizden alacaklıdır. Darbe süreçleri ortadan kalkıktan sonra bir sivil anayasa yapılması söz konusu oldu" açıklamasında bulundu.

"Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Çelik, "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil. Her girdiği seçimi kaybetmiş bir genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'lerde gezenlere kadar herkes erken seçim diye bir şey tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bu vesile ile ifade etmiştik. Esas olan bu süre içinde yapacağımız işlere yoğunlaşmaktır. Siyaset bir tez bir iddia ortaya koymak için yapılır. Hiçbir tez yok, hiçbir iddia yok. Siyasetle ilgili söylenmiş söz yok. Hepsi birbirine benzeyen bir yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip sürekli gündeme getirdiği konu olarak görüyoruz" dedi.

"Atina şunu anlamak zorundadır; Türkiye'nin üzerine AB'den ya da başkalarından baskı yaparak çözeceği hiçbir problemi yoktur"

Atina ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik şunları söyledi:

"Atina şunu anlamak zorundadır; Türkiye'nin üzerine AB'den ya da başkalarından baskı yaparak çözeceği hiçbir problemi yoktur. Problemin çözümü isteniyorsa bunun tek bir yöntemi vardır. O da bu mesele hakkında Türkiye ve Yunanistan'ın uzlaşıya varmasıdır. Bu coğrafyadaki sorunları kendimiz çözeceğiz. Bu sorunu ya Türkiye ile çözeceksiniz yada bu sorun çözülmeyecek. Oraya gelen her devlet başka gaye ile geliyor. Komşu olan biziz. Türkiye komşusunun zor zamanında yanında durur bunu istismar etmez. Türkiye dostluğundan herkesin fayda göreceği bir ülkedir."

"FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde hangi konuların ele alınacağına ilişkin konuşan Çelik, ABD ile köklü bir müttefik ilişkisi olduğunu belirterek, "Geçmişte ortaya konulan iş birliklerimiz Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu ortaya çıkarıyor. Yönetimlerden her zaman sağduyulu hareket etmelerini istiyoruz. FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. O şahsın terörist başının ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir. ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir. Odak noktamız o olursa bahsettiğim negatif noktaları çözmek daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika

Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi         
20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi         
20:18
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi         
19:38
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor         
18:45
Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı         
18:25
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor         
18:13
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu         
17:41
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 20:41:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement