AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim ve tank palet fabrikası açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti." dedi.



Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.