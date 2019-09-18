AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim ve tank palet fabrikası açıklaması
4 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti." dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti." dedi.
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:15
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