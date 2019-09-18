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Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim ve tank palet fabrikası açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim ve tank palet fabrikası açıklaması

4 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti." dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim ve tank palet fabrikası açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti." dedi.


Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ömer Çelik, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:15 
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