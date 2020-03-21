Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli. ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." mesajını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:02 Kaynak: AA
Son Dakika AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı