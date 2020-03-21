AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli. ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." mesajını paylaştı.

Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:02 Kaynak: AA

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