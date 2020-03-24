AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Herkes risk altında.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu küresel salgına verilecek en iyi cevabın evde kalmak yoluyla sosyal mesafeyi korumak olduğunu değinerek, şunları kaydetti:

"Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor. Bizden önce maruz kalan yerlerin tecrübesinden faydalanalım. Özellikle yüksek risk altında olan yaşlılarımızı koruyalım. Onlara saygıyla, hürmetle, incelikle yaklaşılması çok önemlidir. Sosyal medyada bazı incitici yaklaşımlar görüyoruz. Yaşlılarımız hayat abidelerimizdir. Hayatları tek tek ve tüm toplumumuz için çok kıymetlidir."

Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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