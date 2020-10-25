AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki

25.10.2020 09:59
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına tepki göstererek, "Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına tepki göstererek, "Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki - Son Dakika


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