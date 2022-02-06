Üye Girişi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepki

06.02.2022 22:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" diye paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" diye paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. HDP'li Kaya, daha sonra paylaşımını silip "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklamasında bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" açıklaması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Kaya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."KAYA:  DEĞER VERDİĞİM İNSANLARIN HATIRINA TWEET'İMİ SİLDİM

Hüda Kaya, gelen çok sayıda tepkinin üzerine paylaşımını sildi. Kaya, yaptığı ikinci paylaşımda, "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" dedi.

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, AK Parti, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 22:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement