Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye tepki
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye tepki

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "HDP kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "HDP kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ettiğini belirtti. Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır" ifadelerini kullandı.


Çelik, yapılanın tipik bir PKK taktiği olduğunun altını çizdiği paylaşımında, "Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır. PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir. Kim ne derse desin, operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusu Türkiye'dir. Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden kurtuluşu TÜRKİYE sayesinde olacaktır. Türkiye tüm dini grupların güvenliğini sağlayacaktır. Suriye'de YPG/PYD'nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK'nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır" dedi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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