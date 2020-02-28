AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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