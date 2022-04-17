AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım

17.04.2022 13:09
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da, teravih namazından çıkanlara yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da, teravih namazından çıkanlara yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanmasını diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto kentinde, teravih namazından çıkanlara bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik, AK Parti, Kanada, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım - Son Dakika
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