AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

10.01.2021 18:27
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi Yassıada zihniyetinin göstergesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi Yassıada zihniyetinin göstergesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi Yassıada zihniyetinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur. Kılıçdaroğlu'nun seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir." - ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu, Yassıada, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika


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