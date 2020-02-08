AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımlarla, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur. Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıddı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır" ifadelerini kullandı.


Çelik, paylaşımlarında şunları kaydetti:


"Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz. Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubu, sadece KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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