AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının, son derece saygın ve onurlu bir makam olduğunu belirten Çelik, bu makamda oturan Akıncı'nın yaptığı açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle dolu olduğunu aktardı.

Çelik, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği davanın tam zıddı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.

Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubu, sadece KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor."

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Akıncı, Hatay'ın Türkiye'nin parçası olmasından bile rahatsız olan bir zihniyete sahip. Zaten Akıncı'nın açıklamalarını sevinçle karşılayanlar, Kıbrıs Türk davasına düşmanlık eden Güney Kıbrıslı Rum gazeteleri oldu." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına yapılan bu saldırıyı kınadıklarını aktaran Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türkü'ne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa bunun KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti her koşulda Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Kıbrıs Türkü'nün davası dün olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz savunulacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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