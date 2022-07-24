AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması

24.07.2022 14:43
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı günden bugüne geleceğe aynı cesaretle yürüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı günden bugüne geleceğe aynı cesaretle yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla verdiği mücadele hala aynı dirilikle Cumhuriyetimize ve demokrasimize yol gösteriyor. Rahmet ve şükranla anıyoruz. Millet olarak istiklal mücadelemizden aldığımız cesaret ve ilhamla 99 yıldır kararlı adımlar atıyoruz. En zor anlarda bize yol gösteren mücadele örneklerine sahibiz. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı günden bugüne geleceğe aynı cesaretle yürüyoruz. 99 yıl önce Lozan Barış Antlaşması ile tüm dünyaya en imkansız şartlardaki mücadele azmimizi bir kere daha gösterdik. Büyük milletimiz hak edilmiş bir zafere hem istiklal mücadelesi vererek hem de diplomasi yoluyla imza attı."

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Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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