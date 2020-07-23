Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz' dediğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor.

"Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya 'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz 'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü. Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye , Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron'a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı. Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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