AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki

27.03.2021 16:59
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Çelik, ''Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez'' ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündeme odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz" dedi.

Çelik "Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Macron'un "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını belirten Çelik, demokrasinin, Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal, sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirdiğini söyledi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineleyerek, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez" dedi.

Birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki

Ömer Çelik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı         
16:37
Spor hukukçusu Alpay Köse: Karşılıklı hakaretleşme varsa Fatih Terim'in cezası düşer Spor hukukçusu Alpay Köse: Karşılıklı hakaretleşme varsa Fatih Terim'in cezası düşer         
16:34
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi         
16:09
Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı         
15:55
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti         
15:32
Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor         
14:52
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor         
14:43
Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt         
13:44
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 17:17:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei