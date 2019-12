AK Parti Sözcüsü Çelik'ten NATO Zirvesi değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın NATO'ya özellikle terörle mücadele konusunda hatırlattığı ilkeler, NATO'nun yeni döneme yürüyebilmesi için gereken siyasal gündemin alfabesidir" dedi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamasında NATO'nun geleceğinin dünyanın geleceğini de doğrudan ilgilendirdiğini kaydeden Çelik, şunları ifade etti:



"Ticaret savaşlarının yanı sıra, savunma anlayışlarındaki kopuşların dünyayı iyi bir yere götürmediğini tarihten biliyoruz. NATO'nun bu kadar geniş bir savunma örgütü olması, aynı zamanda işleyişi hakkındaki eleştirileri de beraberinde getiriyor. Çeşitli dönemlerde çeşitli tanımlara kavuştu NATO ama ilk defa bu kadar tartışılıyor. Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO düşünülemeyeceğini kabul eder. Gerek NATO'ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili var Türkiye'nin. Türkiye bu bakımdan dünyada barış misyonlarının aranılan ve güvenilen gücüdür. Bu güven her zaman artarak devam etmiştir. Türkiye'nin terörle mücadele ederken NATO ülkelerine sık sık ilkeleri hatırlatması NATO'nun geleceğini etkileyecek başlıktır. Herhangi bir NATO ülkesinin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka terör örgütüyle iş tutmasının yanlışlığı sadece Türkiye tarafından dile getiriliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya hatırlattığı ilkeler esasında bundan sonrasında NATO'nun sağlıklı ve doğru şekilde geleceğe yürümesi için yegane yol haritasıdır. Bu ilkeler hem eleştirilere konu olan eksikleri giderecek hem de ilkeli bir savunma misyonunu güncelleyecektir. Türkiye'nin haklı ve meşru terörle mücadelesinde sağlam duramayan NATO ülkeleri, NATO için de çok zararlı süreçlerin kapısını açıyorlar. İlkeler yerine başka yaklaşımlarla terör konusunda çifte standart oluşturulması, NATO içindeki bağı da zayıflatıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın NATO'ya özellikle terörle mücadele konusunda hatırlattığı ilkeler, NATO'nun yeni döneme yürüyebilmesi için gereken siyasal gündemin alfabesidir. NATO'nun ilkeleri kağıtta kalmayan sahada net görülen bir savunma örgütü olmasının yolu, terörle mücadele konusundaki gündemin Türkiye'nin çizdiği çerçevede güncellenmesi ile mümkündür. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu ilkeleri net olarak dillendiriyor. Bu doğrultuda terörün her türlüsüyle ilkesel mücadeleyi her alanda veriyor ülkemiz. Parlak siciliyle Türkiye hem NATO'nun geçmişi, hem de bugünkü duruşuyla geleceğidir." - ANKARA