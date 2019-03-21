AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nevruz Mesajı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, 21 Mart Nevruz Bayramı
'nı kutladı.
Çelik, nevruz dolayısıyla Twitter
'dan yayımladığı mesajında, "Yakın coğrafyamızdaki karanlıklar, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. ve o ateşten sıçrayan kıvılcımlar yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlik de barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesine vesile olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:09 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım
AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı