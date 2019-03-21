Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nevruz Mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nevruz Mesajı

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nevruz Mesajı, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Çelik, nevruz dolayısıyla Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Yakın coğrafyamızdaki karanlıklar, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. ve o ateşten sıçrayan kıvılcımlar yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlik de barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesine vesile olsun." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:09 Kaynak: AA

21 Mart, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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