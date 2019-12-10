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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye, üstelik 'Dünya İnsan Hakları' gününde verilmiştir. Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke'ye verdiği ödül ile Saramago'nun bahsettiği 'Körlük' salgınına kapıldığını ortaya koymuştur. Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür. Bosna soykırımının acıları henüz taze iken, Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş; insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur" ifadelerini kullandı.


Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:


" Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa'da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz." - ANKARA

Ömer Çelik, Edebiyat, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
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