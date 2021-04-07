AK Parti'li Çelik: En büyük namussuzluk muhtıraya destek vermektir - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamalarına yönelik Twitter'daki sözlerine tepki gösterdi. Öztrak'a cevap veren Çelik, dikkatli bir üslupla ve siyasi akılla konuştuklarını belirterek "Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar. En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir. En büyük arsızlık, 1960'tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır. En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugün de canlandırma teşebbüsüdür. En büyük namussuzluk, kendi partileri adına 'iktidarı canlı yayında yargılayacağız' diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır. En büyük arsızlık, iktidarı seçimle ya da seçimsiz göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir. En büyük saygısızlık, milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır. En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir. 15 Temmuz gecesi kim direndi, kim kaçtı herkes gördü. Direnen ve mücadele eden lider bizim liderimizdi. Kaçanın adresi ise sizin genel merkezinizde" ifadelerini kullandı.