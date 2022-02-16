Üye Girişi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

16.02.2022 23:04
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Sıla Şentürk'ün cinayet zanlısının adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Sıla Şentürk'ün cinayet zanlısının adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

AK Parti, Cinayet, Adalet, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:57 Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oy oranı nasıl değişecek? Son anketten dengeleri değiştirecek sonuç
22:56 Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:09:22. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement