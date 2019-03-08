AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Taziye Mesajı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla ailesi, Ermeni cemaati ve vatandaşlara başsağlığı diledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla ailesi, Ermeni cemaati ve vatandaşlara başsağlığı diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, mesajında, "Uzun süredir hasta olan Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Mutafyan'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine, Ermeni cemaatine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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