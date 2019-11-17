Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye ziyareti
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye ziyareti

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ağabeyi vefat eden eski AK Parti İl Başkanı Mustafa Kebude'ye taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye ziyareti, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ağabeyi vefat eden eski AK Parti İl Başkanı Mustafa Kebude'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, merkez Çukurova Yurt Mahallesi'nde taziye çadırını ziyaret ederek, vefat eden ağabeyi Bekir Kebude için Mustafa Kebude'ye başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, Çelik ve beraberindekiler dua etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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