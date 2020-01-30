AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

"AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar, yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler.

AP'nin, bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek."

"AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız. O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP'de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP'nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır. O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir."

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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