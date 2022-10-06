AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama Açıklaması

06.10.2022 13:54
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki özel hastanede yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasında sorumluluğu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki özel hastanede yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasında sorumluluğu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni
Kaynak: AA

Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:59:41. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement