Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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