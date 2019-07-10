AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur.
AK Parti Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:07
Sözcüsü Çelik, "Yunanistan
Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." dedi.
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