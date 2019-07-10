Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki
Son Dakika Ekonomi Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki

9 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki, System.String[]
Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, AK Parti, Ekonomi
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül ve Ali Babacan, Erdoğan'ın "Sırtımızdan hançerlediler" sözlerine ne diyor? 23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Ali Babacan" açıklaması Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]