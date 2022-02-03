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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki Açıklaması

03.02.2022 16:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesine ilişkin ifadelerine cevap verdiğini belirterek, "Yunan hükümeti yalan söylüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesine ilişkin ifadelerine cevap verdiğini belirterek, "Yunan hükümeti yalan söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanı'mıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok, Yunan hükümeti yalan söylüyor."

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cumhurbaşkanı, Yunanistan, AK Parti, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki Açıklaması - Son Dakika
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