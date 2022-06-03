AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a "adalar" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a "adalar" tepkisi Açıklaması

03.06.2022 15:52
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a "adalar" tepkisi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan, adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Yunanistan, adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu, çıkmaz sokaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu saldırgan propagandalarla hiçbir yere varılamayacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. Türkiye'nin 'Mavi Vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan, başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun, sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan, adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu, çıkmaz sokaktır. Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler, Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Kaynak: AA

Ömer Çelik, Yunanistan, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a 'adalar' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a "adalar" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement