AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"

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Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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