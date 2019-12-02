Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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