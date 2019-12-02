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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:08 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"
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