Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)...

7 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir."

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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