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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)...
7 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:40 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir."
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi