Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör ile mücadele kesintisiz devam edecek"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör ile mücadele kesintisiz devam edecek"

1 saat önce

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör ile mücadele kesintisiz devam edecek

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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