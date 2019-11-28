Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi Macron"
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi Macron' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi Macron"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron. Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce. Macron bir yandan 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyor, öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez diyor. Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

AK Parti, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi Macron"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]