AK Parti Sözcüsü Çelik: "Test yaptırmak, sizin arasına katılacağınız topluluğa saygınızı gösteren... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2020-2021 Adli Yılı açılışına CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan koronavirüs test sonucu istenmesi ile ilgili soruya cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok