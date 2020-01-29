AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Kudüs planı) Bir barış planı değil, işgal planıdır." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Trump'ın Kudüs planı) Bir barış planı değil, işgal planıdır.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Kudüs planı) Bir barış planı değil, işgal planıdır."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Kudüs planı) Bir barış planı değil, işgal planıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Kudüs planı) Bir barış planı değil, işgal planıdır." - ANKARA

AK Parti, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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