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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:46 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın Orta Doğu Barış Planı) Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız"
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