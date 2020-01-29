AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır."

Filistin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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