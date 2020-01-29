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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:46 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Trump'ın sözde barış planı) Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır."
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