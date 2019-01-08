Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tüik'in Yaptığı İşlerde, Kullandığı Metodlarda Uluslararası Standartlardan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tüik'in Yaptığı İşlerde, Kullandığı Metodlarda Uluslararası Standartlardan...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Politika
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